  Андрей Пуляев: «Готовлюсь к бою с Готье в Омске под руководством Шлеменко и Корешкова. Это уже 90% победы»
Андрей Пуляев: «Готовлюсь к бою с Готье в Омске под руководством Шлеменко и Корешкова. Это уже 90% победы»

Пуляев: подготовка под руководством Шлеменко и Корешкова – это 90% победы.

Боец UFC Андрей Пуляев оценил Атебу Готье перед боем на UFC 324.

«На бой c Атебой Готье согласился сразу. В UFC вообще нет такого, что ты выбираешь себе соперников. По крайней мере, не на моем уровне. Опасения за бой есть, но это как и перед любым соперником. Но побеждать Готье можно и нужно. Я бы не назвал его чистым нокаутером. Чистых нокаутов у него, можно сказать, нет. Соперники Готье просто закрывались от нежелания продолжать бой, а он их добивал.

С ноября нахожусь в Омске. Готовлюсь полным ходом под руководством Александра Шлеменко и Андрея Корешкова, а это уже 90% победы», – сказал Пуляев.

Напомним, Готье и Пуляев подерутся на UFC 324 в ночь на 25 января.

Пуляев – о победе над Клейном: «В первом раунде почувствовал, что ему уже почти конец, а я нормальный и даже воодушевленный. Вижу, руки высоко поднял – ну и пробил по пузу»

Андрей Пуляев: «Благодаря школе Александра Шлеменко постараюсь стать лучшим в среднем дивизионе UFC»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
Андрей Пуляев
