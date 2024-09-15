«Я 12 лет работал без выходных». Мераб отобрал пояс UFC у О’Мэлли, но не хочет драться с братом Хабиба

Второй титул для Грузии.

В легчайшем дивизионе UFC – смена власти: на UFC 306 в Лас-Вегасе чемпион Шон О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили и отдал пояс. Мераб впервые вышел на титульный поединок и не проигрывает уже 11 боев подряд.

Почему О’Мэлли проиграл и заслужил ли реванш?

Двалишвили много боксировал перед боем и получил сечку. Уайт назвал его тупым, О’Мэлли – обещал нокаутировать

Бой О’Мэлли и Двалишвили – противостояние ударника и борца. Оба прибавляют в слабых компонентах, но по-прежнему односторонние. Мераб – кардиомашина и будущий рекордсмен по тейкдаунам (сейчас – 79 в UFC). Очевидно, что он побьет рекорд Тибау (84) и, вероятно, Жоржа Сен-Пьера (91).

Поэтому Мераб не просто борец, а доминатор. Он не очень эффективен в тейкдаунах (всего 37% успешных попыток), но берет количеством. Помогает нереальная выносливость: легковес Дэн Хукер вспоминал , что Мераб час боролся в раздевалке, чтобы размяться перед 15-минутным боем.

О’Мэлли – один из самых одаренных ударников UFC. Он нокаутировал друга Мераба Алджамейна Стерлинга – тоже борца, но слабее. О’Мэлли очень быстрый: отлично режет углы, держит соперника на дистанции и креативно разбивает.

Он выше Мераба на 12 см – может как нокаутировать длинными рычагами с дистанции, так и поймать коленом при попытке тейкдауна. Поэтому геймплан обоих был прост: Мерабу нужно переводить в партер, О’Мэлли – удержаться на ногах. От этого зависел исход поединка.

Двалишвили заверял, что хочет нокаутировать О’Мэлли – в соцсетях постоянно мелькал в боксерских перчатках. Он готовил комбинации, но О’Мэлли не верил в бой в стойке: «Мераб тупой, но не настолько».

О’Мэлли обещал точный нокаут во втором раунде. Но последний соперник Мераба Генри Сехудо сомневался , что О’Мэлли задержится в стойке: «Шон не знает, как встать после тейкдауна, у него проблема с этим. У меня были спарринг-партнеры, которые были у него, и все они говорили одно и то же».

О’Мэлли не скрывал, что будет целиться в левую бровь соперника – за три недели до боя там открылось рассечение. Из-за этого Дана Уайт дважды разозлился на Мераба: сначала, что тот показал сечку соцсетях, затем – как сам снимает швы огромными ножницами.

«Теперь об этом знает весь мир. Он сам опубликовал пост. Наши парни такие тупые – это просто невероятно. Знаете, я часто критикую бокс. Но если у них что‑то происходит в лагере, то там это и остается. Наши же парни просто не могут обойтись без публикаций в социальных сетях. Да, это маленькое рассечение, но зачем об этом рассказывать? На хрена ты рассказываешь об этом О’Мэлли?»

На стердауне перед боем О’Мэлли показал новую стрижку: вместо традиционных кудрей – разноцветный маллет. Мераб тоже был ярким: вышел в красном костюме с белой рубашкой – под цвет флага Грузии, который набил на груди.

Как сложился бой?

Мераб вышел в октагон заряженный и много прыгал. В начале первого раунда он закричал и остановил бой – казалось, кто-то за клеткой его оскорбил. О’Мэлли выбрал ожидаемую тактику: не пятился по прямой линии к сетке, но и не бросался в атаку, чтобы не пропустить тейкдаун. Это его закрепостило – он ждал шанс, фехтуя одиночными джебами. Мераб же бросал лоу-кики, чтобы замедлить чемпиона.

За две минуты до конца Двалишвили провел тейкдаун – очень легко. О’Мэлли поднялся, но отдал эпизод и снова пропустил перевод, защитившись от гильотины. Стало понятно, что у О’Мэлли проблемы: в первом раунде Мераб только набирает темп, потом – переламывает соперника. Так было в прошлом бою с Сехудо, когда Мераб отдал первый раунд, но взял выносливостью.

Во втором раунде Мераб снова действовал дисциплинированно: медленно поддавливал О’Мэлли к клетке, выжидая момент для тейкдауна. Под конец второй минуты это удалось – перевел в центре клетки и боролся до конца раунда. О’Мэлли проигрывал: боялся тейкдаунов Мераба, из-за чего был беззубым в стойке, но все равно оказывался в партере.

Под конец раунда Мераб пошло поиздевался над О’Мэлли, снова проведя гильотину, за что получил замечание от Херба Дина. Тот развел бойцов, а О’Мэлли ударил Мераба со спины, пока тот расслабился. В третьем раунде О’Мэлли снова выживал, защищаясь от борьбы. Но поднялся и в последние минуты перебивал Мераба в стойке.

О’Мэлли нужно было набирать: с Мерабом нельзя отдавать эпизоды, выжидая один удар. Это провальная тактика: Мераб никогда не был в нокауте – его очень тяжело вырубить (против Марлона Мораеса он пережил невероятный нокдаун).

О’Мэлли хорошо защищался от тейкдаунов, когда соперник бросался в одну ногу. Но терялся, когда Мераб, словно грузовик, влетал в него и переводил силой. В четвертом раунде О’Мэлли выглядел лучше в стойке, но на второй минуте Мераб провел тейкдаун и разбивал чемпиона до конца раунда.

Перед пятым раундом стало очевидно, что О’Мэлли отдает бой – нужен финиш. Он снова пропустил тейкдаун, но пробил Мераба киком в корпус – тот поморщился, стал бегать по клетке и смотреть на время. О’Мэлли охотился за нокаутом, но Мераб восстановился, а на последних секундах провел тейкдаун.

Мераб победил и напомнил О’Мэлли о его высокомерии. Новый чемпион не хочет драться с братом Хабиба, хотя тот – следующий претендент

Двалишвили справедливо победил единогласным решением: 49-46, 48-47, 48-47. Он обезоружил О’Мэлли прессингом в стойке – тот боялся сближаться, бросать многоударные комбинации и бить ногами. Это частый сценарий: хороший борец парализует хорошего ударника, постоянно угрожая тейкдаунами. Так работает команда Хабиба – братья Умар и Усман победили хороших ударников Кори Сэндхагена и Александра Шаблия по похожему геймплану.

После победы Мераб похвалил О’Мэлли. Но признал, что весогонка оказалась сложнее боя: «Сегодня я не почувствовал ничего особенного, никаких отличий от других дней. Я даже удивлялся, почему не чувствую, что дерусь за титул.

Самое сложное для меня было сделать вес – мой желудок всегда болит из-за голода. Безумие, что я дошел до мечты, до пояса. Шон хорош, но я сегодня заставил выглядеть его обычным. Я лучший боец сегодня и все доказал».

Следующим претендентом на пояс считается Умар Нурмагомедов, который пришел на UFC 306. В августе он победил второго номера рейтинга Кори Сэндхагена и стал претендентом – об этом сообщил его менеджер. Мерабу потребовалось 10 побед, чтобы дойти до титульника, Умару – всего шесть. Поэтому Двалишвили говорит, что Нурмагомедов не заслужил титульник – должен подраться с Петром Яном или Дейвисоном Фигейредо.

Но защита против Умара крайне вероятна (он второй номер рейтинга), а мгновенный реванш с О’Мэлли не имеет смысла. После победы Мераб напомнил о долгом пути и желании подружиться с Уайтом, который его много критикует:

«Я 12 лет работал без выходных. Уважаю Уайта, хочу стать ближе к нему, укрепить наши отношения. Он изменил мою жизнь, я живу в мечте, вдохновил многих в моей стране и в мире. О’Мэлли смотрел на меня сверху вниз, считал себя лучше. Но никто не лучше, мы все равны, потому что мы все под одним Богом».

Новый чемпион UFC – бывший грузчик, который набил тату с Грузией и называл Сталина диктатором

UFC проведет турнир на самом необычном стадионе мира – «Сфере». Как он устроен?

Фото: Gettyimages /Christian Petersen