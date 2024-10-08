Умар Нурмагомедов: «Даже если весь мир скажет «Мераб победит Умара», это не придаст тебе смелости встретиться со мной в январе»

Умар Нурмагомедов обратился к Мерабу Двалишвили.

«Даже если весь мир скажет в один голос «Мераб победит Умара», это не придаст тебе смелости встретиться со мной в январе», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов .

Мераб Двалишвили – чемпион в легчайшем дивизионе, Умар – второй номер.

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