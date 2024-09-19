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Топурия − о размене с Холлоуэем: «Как только Макс укажет пальцем вниз, для него все будет кончено»

Илия Топурия пообещал нокаутировать Макса Холлоуэя в размене.

«Все будет как всегда. Как только Макс решит начать настоящую драку и устроить размен, бой закончится.

Никто не захочет вступать в размен со мной, но не только из-за моей силы, а еще и из-за техники, которую я использую в каждом движении, понимаете?

Никто не может это предугадать. Смена темпа, которую я произвожу, − они к этому не привыкли. Они не привыкли к такой игре.

Поэтому как только он во время боя укажет пальцем вниз, ему настанет конец», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Напомним, что бой Макса Холлоуэя и Илии Топурии возглавит турнир UFC 308.

Топурия больше не хочет драться с О’Мэлли: «Зачем? Он проиграл еще до боя со мной»

Макс Холлоуэй: «Топурии немного не хватает бойцовского интеллекта»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Marca
полулегкий вес
logoUFC
logoMMA
logoМакс Холлоуэй
logoИлия Топурия
logoТопурия - Холлоуэй
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