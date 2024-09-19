Топурия − о размене с Холлоуэем: «Как только Макс укажет пальцем вниз, для него все будет кончено»
Илия Топурия пообещал нокаутировать Макса Холлоуэя в размене.
«Все будет как всегда. Как только Макс решит начать настоящую драку и устроить размен, бой закончится.
Никто не захочет вступать в размен со мной, но не только из-за моей силы, а еще и из-за техники, которую я использую в каждом движении, понимаете?
Никто не может это предугадать. Смена темпа, которую я произвожу, − они к этому не привыкли. Они не привыкли к такой игре.
Поэтому как только он во время боя укажет пальцем вниз, ему настанет конец», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Напомним, что бой Макса Холлоуэя и Илии Топурии возглавит турнир UFC 308.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Marca
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