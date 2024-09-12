Илия Топурия: «В 2025 году будет мой бой на «Сантьяго Бернабеу», это факт»

Илия Топурия уверен, что подерется в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

«Бой на «Бернабеу»? В 2025 году, это факт. Мы уже несколько раз общались с UFC, они ищут возможность для проведения этого турнира.

Я представляю, как выиграю на «Бернабеу». Так устроена вселенная: проси, верь и получай. Я поверил, и Бог привел меня сюда. Этот бой − вопрос времени», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия , который в октябре-2024 в Абу-Даби подерется с Максом Холлоуэем .

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