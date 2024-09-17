Макс Холлоуэй: «Топурии немного не хватает бойцовского интеллекта»

Макс Холлоуэй назвал слабое место Илии Топурии.

«У него очевидный атлетизм, мощь и природная сила. Но мне кажется, что Топурии немного не хватает бойцовского интеллекта.

Если он предложит мне зарубиться, то как я смогу отказаться? Это будет весело. Но я еще не видел, чтобы он шел на это», – заявил обладатель титула BMF Макс Холлоуэй .

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