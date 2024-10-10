Конор считает, что Перейра должен пойти за третьим поясом UFC: «Кто-то должен за них бороться. Это я или он сам»
Конор Макгрегор считает, что Алекс Перейра должен пойти за третьим поясом UFC.
«Думаю, это был бы приемлемый следующий шаг. Возможно, Перейра хорош в полутяжелом весе. Для него есть еще один поединок в полутяжелом весе, в котором я был бы заинтересован – он против дагестанца [Магомеда Анкалаева].
Помимо этого, мне бы хотелось, чтобы он пошел на это [переход в тяжи]. Кто-то должен бороться за три пояса. Это я или он сам. Уверен, что один из нас будет стремиться к этому в будущем», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: The Schmo
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