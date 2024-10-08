Ислам Махачев сохранил первое место в P4P, несмотря на третью титульную победу Алекса Перейры за год

Алекс Перейра остался на втором месте в рейтинге P4P после победы над Раунтри.

UFC обновил рейтинги дивизионов. В списке P4P положение бойцов осталось без изменений: лидер – чемпион в легком весе Ислам Махачев , второй – чемпион среди полутяжей Алекс Перейра , третий – чемпион в тяжелом весе Джон Джонс.

На UFC 307 Перейра нокаутировал Халила Раунтри и выиграл третий титульный бой в году. Махачев в 2024-м провел только один поединок, досрочно победив Дастина Порье в июне.

97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?

Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?