Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?

У Раунтри не было шансов.

Алекс Перейра продолжает зачищать полутяжелый дивизион: на UFC 307 он нокаутировал Халила Раунтри и защитил титул (в третий раз за год!).

Какой получилась встреча двух нокаутеров?

Перейра за год стал одной из главных звезд UFC. Но защищал титул против середняка-нокаутера – спорное решение лиги

Когда Перейра пришел в UFC из кикбоксинга в 2021-м, то главным образом цеплял дуэлью с Исраэлем Адесаньей. Через три года Перейра уже большая звезда UFC, чем его давний соперник: он второй в рейтинге P4P, а Адесанья вылетел даже из топ-15.

Перейра взял пояс в среднем дивизионе, но наибольшего успеха добился в полутяжелом. Перестал мучить себя весогонками и за год сделал невероятное: стал чемпионом и дважды защитил титул. Теперь Перейра подрался с Халилом Раунтри – претендентом, который шел лишь восьмым в рейтинге.

Бой с Раунтри не вписывался в логику, как бы его не оправдывали бойцы UFC, которые называли Раунтри «зверем» и «особенным». На деле это подарок Перейре от Даны Уайта – удобный соперник без борьбы, чтобы закрепить звездный статус.

Раунтри – середняк, который не побил ни одного топового бойца на пути к титульнику (хоть и выиграл пять раз подряд). Он получил его за победу над сдавшим ветераном Энтони Смитом – который до этого проиграл Магомеду Анкалаеву и Джонни Уокеру, а середняка Райана Спэнна одолел лишь раздельным решением (Богдан Гуськов и Никита Крылов не затягивали со Спэнном даже до третьего раунда).

Раунтри невысокий, с короткими рычагами, пассивный в стойке. Весь его арсенал – нокаутирующая мощь и пара хитрых ударов (вроде облик-кика, которым он травмировал Модестаса Букаускаса). У Раунтри нет ни борьбы, ни разнообразия в стойке, ни выносливости, ни темпа. Лучше всех его шансы в титульнике описал Адесанья: «Если Халил нокаутирует его, это будет просто смешно».

Да, у Раунтри вдохновляющая история: он был толстяком с депрессией, поздно пришел в ММА и добился успеха. Но в UFC не сделал ничего, чтобы с восьмой строчки сразу прыгнуть на титульник, обогнав топов. Даже Никита Крылов и Волкан Оздемир выше его в рейтинге, а Анкалаев (второй в дивизионе) – не проигрывает с 2018-го.

В январе Анкалаев ярко нокаутировал Джонни Уокера – чемпион крайне активен, но варианты, кроме Раунтри, были. Даже если Перейра готов драться каждые три месяца, это не повод кормить его претендентами из середины рейтинга.

Победная серия Раунтри не должна обольщать: один бой ему почти подарили – раздельное решение с Джастином Джейкоби в октябре 2022-го. На mmadecisions.com после боя 14 журналистов выбрали победителем Джейкоби, только двое – Раунтри (85% фанатов посчитали, что он проиграл). Победа Раунтри удивила – он уступил по акцентированным ударам во всех раундах, а проснулся только в последней пятиминутке.

Раунтри понимал, что фанаты в него не верят. Но заверял, что создаст чемпиону проблемы: «Многие люди смотрят на мой поединок с Перейрой, как на проходной бой для Алекса. То, что вы не видите во мне достойного конкурента, это неуважение. Я планирую пойти туда и доказать, что это не так. Как минимум намерен заработать себе имя».

Раунтри показал характер, но этого не хватило – закончил весь в крови. Перейра уничтожил претендента и заявил, что остается в дивизионе

В первом раунде Раунтри был заряжен, выбрасывая мощные комбинации и тяжело попадая. Перейра привыкал к его стилю: искал дыры в обороне и уходил от атак, пытаясь наращивать давление. Но Раунтри постоянно взрывался: выбрасывал не одиночные атаки, а комбинации из 4-5 ударов, донося финальные, когда Перейра пятился.

Во втором раунде Раунтри замедлился, меньше попадал, а Перейра подобрал дистанцию и поджимал к сетке. Претендент реже взрывался контратаками, а Перейра пристрелялся. Раунтри выглядел однообразным: одни и те же комбинации, которые на фоне усталости становились предсказуемыми. Хотя Раунтри по-прежнему попадал, атаки уже не были такими опасными. В конце второго раунда он донес хай-кик, но в последний момент чемпион увидел его и амортизировал удар.

В третьем раунде Перейра еще больше поддавил Раунтри к сетке, который вымахивался, чтобы отпугнуть чемпиона. Но к концу раунда подсел – и тогда Перейра включился: потряс его и до последних секунд разбивал мощными комбинациями.

В четвертом раунде Перейра продолжил разбирать Раунтри, контролируя у сетки джебами – будто прицеливался по мишени. Претендент тяжело дышал и был весь в крови: взрывался лишь одиночными ударами и сразу пропускал. Перейра уже не боялся его и шел в размены. Раунтри выживал, но за две минуты до конца раунда едва стоял – весь в крови, с заплывшим глазом, на полусогнутых ногах.

Рефери давал шанс Раунтри дожить до конца раунда, но этого не случилось. За 30 секунд до конца Перейра сломал Раунтри: разбил ударами по корпусу, переведя на голову. Страшное избиение даже по меркам Перейры: Раунтри пропустил 52 удара в голову в четвертом раунде, но упал только от попаданий в корпус. Он забрызгал кровью Дану Уайта, который пришел с каплями на руке на пресс-конференцию.

Раунтри хочется похвалить – нокаутирующей мощью он испугал Перейру, который действовал непривычно осторожно. Перед боем Раунтри говорил, что заслужит уважение фанатов, и сдержал обещание. На момент нокаута он вел на судейских карточках – единогласно забрал первые два раунда. Но Перейра показал бойцовский интеллект: не полез в рубку с нокаутером, а позволил вымахаться – после чего включился в работу.

Перейра поставил исторический рекорд – самые быстрые три защиты чемпионского пояса (хватило 175 дней). После победы он признался, что не уходит из полутяжелого дивизиона, ведь чувствует себя комфортно в этом весе. Поэтому ждем бой Перейры с Анкалаевым – Уайт подтвердил, что россиянин подерется за титул, если ярко победит Александра Ракича на октябрьском турнире в Абу-Даби. Букмекеры уже выложили коэффициенты на потенциальный бой – как и до этого, Анкалаева видят фаворитом.

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Фото: Louis Grasse/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Jeff Bottari/Zuffa LLC