Ислам Махачев: «Рука практически не беспокоит. Думаю, вернусь в январе – в самый раз»
Ислам Махачев заявил, что может провести бой в январе.
– Как обстоят дела с рукой? Когда вернетесь?
– Думаю, в январе – в самый раз. Рука практически меня не беспокоит, уже могу приступить к тренировкам, – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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