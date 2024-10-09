Ислам Махачев заявил, что может провести бой в январе.

– Как обстоят дела с рукой? Когда вернетесь?

– Думаю, в январе – в самый раз. Рука практически меня не беспокоит, уже могу приступить к тренировкам, – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

«Найди хорошего стоматолога!» Команда Махачева угрожает грузинскому чемпиону UFC – что происходит?