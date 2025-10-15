Дана Уайт: «Оливейра против Холлоуэя – потрясающий бой. Мы это обсудим»
Дана Уайт допустил реванш Чарльза Оливейры и Макса Холлоуэя.
«Очевидно, если они снова встретятся, это будет потрясающий бой. Мы это обсудим», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Чарльз Оливейра дрался с Максом Холлоуэем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Победив Матеуша Гамрота, Оливейра заявил о желании провести реванш с Холлоуэем.
Чарльз Оливейра потратил бонус от UFC в $50 тысяч на вечеринку для детей в Рио-де-Жанейро
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TheMacLife
