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Ислам Махачев: «Я заслуживаю первое место P4P»

Ислам Махачев считает, что он заслуживает первое место в рейтинге P4P.

– UFC ставит вас на первое место среди бойцов вне зависимости от весовых категорий. Заслуженно?

– Я заслуживаю первое место. Я не просто по боям как‑то это заработал, а победил первого номера и поэтому справедливо нахожусь на первом месте, – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

В обновленном рейтинге P4P Махачев сохранил первое место, Алекс Перейра – второй. У Махачева одна победа в титульном бою в 2024 году, у Перейры – три.

У Махачева проблемы: ждет операцию и не хочет драться с другом за второй пояс

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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