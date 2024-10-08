Ислам Махачев: «Я заслуживаю первое место P4P»

Ислам Махачев считает, что он заслуживает первое место в рейтинге P4P.

– UFC ставит вас на первое место среди бойцов вне зависимости от весовых категорий. Заслуженно?

– Я заслуживаю первое место. Я не просто по боям как‑то это заработал, а победил первого номера и поэтому справедливо нахожусь на первом месте, – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

В обновленном рейтинге P4P Махачев сохранил первое место, Алекс Перейра – второй. У Махачева одна победа в титульном бою в 2024 году, у Перейры – три.

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