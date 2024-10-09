Раунтри перенес операцию на носу после поражения от Перейры: «Септопластика – худшая операция на планете. Чистая боль»

Халил Раунтри перенес операцию на носу после поражения от Алекса Перейры.

«Септопластика [операция по коррекции формы носовой перегородки] – худшая операция на планете. Чистая боль», – написал в соцсетях боец UFC Халил Раунтри . На UFC 307 Раунтри в титульном бою в полутяжелом весе техническим нокаутом проиграл Алексу Перейре. 97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?