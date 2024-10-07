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Раунтри – о поражении Перейре: «Я не выиграл титул, но вырос как боец. Алекс, ты чемпион не просто так»

Халил Раунтри прокомментировал поражение в поединке с Алексом Перейрой.

«Прошлой ночью я не выиграл титул, но вырос как боец. Алекс, спасибо, теперь я понял, что готов покорить мир. Ты показал удивительное мастерство и версию меня, которую я должен был проверить. Ты чемпион не просто так – большое уважение», – написал в соцсетях боец UFC Халил Раунтри.

Напомним, Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?

Перейра забил Раунтри у клетки

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Халила Раунтри
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Перейра - Хилл
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Халил Раунтри
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