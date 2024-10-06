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Дю Плесси – о поединке Перейра – Раунтри: «Первые два раунда были за Халилом, но лоу-кики Алекса сыграли свою роль»

Дрикус дю Плесси оценил поединок Перейра – Раунтри.

«Я думаю, что оба бойца сегодня выглядели потрясающе, хотя первые два раунда были за Раунтри, но лоу-кики Перейры сыграли свою роль. Вы оба молодцы, воины!» – написал в соцсетях чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

Напомним, Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

Перейра получил две травмы и дважды прошел курс антибиотиков перед боем с Раунтри

97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дрикуса дю Плесси
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Халил Раунтри
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