Раунтри получил рассечение на носу за три недели до боя с Перейрой. Во время поединка у него открылась сечка на том же месте

Раунтри показал сечку на носу, которое получил за три недели до боя с Перейрой.

«Мы знали, что оно снова откроется во время боя. Так и произошло», – написал в соцсетях Халил Раунтри .

На UFC 307 Раунтри проиграл Алексу Перейре в бою за титул в полутяжелом весе.

97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?