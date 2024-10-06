97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?

Фанаты аплодировали стоя.

Алекс Перейра снова победил нокаутом – на UFC 307 . Это не удивляет: за не самую долгую карьеру в UFC он вырубил Андреаса Михаилидиса, Шона Стрикленда, Иржи Прохазку, Джамала Хилла и почти нокаутировал Исраэля Адесанью – спас лишь рефери.

Но в этот раз вырубить оппонента не получилось, хотя Перейра пытался целый раунд. Даже для него Халил Раунтри оказался слишком крепким.

Раунтри удачно начал поединок, но Перейра нащупал дистанцию джеба и разбил ему лицо. Результат – жуткий

Раунтри подходил к поединку большим андердогом. Большинство аналитиков и фанатов ожидало нокаута в первых раундах, но в результате именно Раунтри забрал первые два раунда на судейских записках. Перейра почти не бил руками в первых пятиминутках, стараясь разбивать ноги соперника лоу-киками или проверять защиту от ударов ногой в голову. Раунтри же охотился за головой чемпиона и лишь изредка бил по корпусу.

В третьем раунде Перейра нащупал дистанцию джеба и стал стабильно и очень плотно попадать. Из-за этих ударов правый глаз Раунтри начал закрываться, еще больше ослабив его защиту с этой стороны. Джеб Перейры постоянно пробивал защиту соперника и создал условия для дальнейшего успеха.

Четвертый раунд превратился для Раунтри в ад. Сначала Перейра еще сильнее разбил его правый глаз несколькими сильными джебами, а потом блестяще контратаковал сближение соперника правым прямым. За три минуты до конца четвертой пятиминутки Раунтри переключился на режим выживания – Перейра загнал его к сетке и атаковал с разных углов.

Раунтри отбивался и спасался 2,5 минуты – до гонга не хватило всего 30 секунд. Несмотря на кучу ударов в голову, Перейра так и не смог его вырубить – пришлось пробивать комбинацию из боковых ударов по корпусу. После падения Раунтри на настил Марк Годдард остановил поединок, не став дожидаться добивания. Всего претендент выдержал 127 попаданий, 97 из которых – в голову.

Мощь.

Зрители стоя аплодировали Раунтри. Он потряс выступлением бойцов и Дану Уайта, которого забрызгал кровью

Яркий поединок закончился признанием от фанатов: они не только стоя аплодировали бойцам, но и остались послушать интервью Раунтри после поединка, параллельно скандируя его имя.

«Солт-Лейк-Сити, я хочу сказать всем вам большое спасибо за этот невероятно теплый прием. Я никогда не забуду этот тренировочный лагерь, вы были просто невероятными! Обязательно вернусь к вам подраться или просто потренироваться на высоте», – сказал Раунтри.

Реакции на поединок и выступление Раунтри из соцсетей:

• «Совершенно ####### [чокнутый] жеребец», – Дана Уайт

• «Уау! Ну что за бой!» – Гилберт Бернс

• «Невероятный перформанс от Халила!» – Кенни Флориан

• «Ничего, кроме уважения Халилу Раунтри. Какой у него дух!» – Нолан Кинг

• «Красивый и жесткий танец от двух воинов», – Алан Жубан

• «Мои поздравления Раунтри, он провел два идеальных раунда», – Ренато Мойкано

Поединок Перейры против Раунтри – тот случай, когда оба бойца совершенно не потеряли позиций. Алекс Перейра показал, что может решать любые пазлы в стойке, а Халил Раунтри точно увеличил фан-базу и теперь будет постоянным участником мейн-кардов топовых турниров UFC.

Абсолютно заслуженно.

Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?

Фото: Gettyimages.ru / Jeff Bottari/Zuffa LLC; Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press