Мераб – о защите титула против Умара: «Возможно, в феврале или марте»
Мераб Двалишвили рассказал, когда возможен его бой против Умара Нурмагомедова.
«Официально UFC еще не связывались со мной по поводу первой защиты титула. Многие люди говорят, что каждый будет пытаться привлечь мое внимание.
Умар, вероятно, будет следующим, кто сразится со мной за титул, так как у него, кажется, сейчас есть большая поддержка. [Дагестанские бойцы] обычно не дерутся во время Рамадана, так что, скорее всего, это произойдет раньше. Возможно, в феврале или марте», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
«Я 12 лет работал без выходных». Мераб отобрал пояс UFC у О’Мэлли, но не хочет драться с братом Хабиба
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: She Loves The Gloves
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости