Мераб – о защите титула против Умара: «Возможно, в феврале или марте»

Мераб Двалишвили рассказал, когда возможен его бой против Умара Нурмагомедова.

«Официально UFC еще не связывались со мной по поводу первой защиты титула. Многие люди говорят, что каждый будет пытаться привлечь мое внимание.

Умар, вероятно, будет следующим, кто сразится со мной за титул, так как у него, кажется, сейчас есть большая поддержка. [Дагестанские бойцы] обычно не дерутся во время Рамадана, так что, скорее всего, это произойдет раньше. Возможно, в феврале или марте», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

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