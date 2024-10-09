Перейра присутствовал на бою Вахитова и сказал Уайту подписать его в UFC
Алекс Перейра рекомендовал Уайту подписать Артема Вахитова в UFC.
Бывший двукратный чемпион Glory по кикбоксингу Артем Вахитов нокаутировал Ислема Масрафа на Претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC.
По словам самого Уайта, на решение подписать Вахитова в UFC повлиял чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра, который присутствовал на турнире.
Вахитов и Перейра встречались друг с другом дважды на Glory. В первом бою раздельным решением победил Перейра, во втором решением большинства судей – Вахитов.
Артем Вахитов нокаутом победил на Претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
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