Перейра присутствовал на бою Вахитова и сказал Уайту подписать его в UFC

Алекс Перейра рекомендовал Уайту подписать Артема Вахитова в UFC.

Бывший двукратный чемпион Glory по кикбоксингу Артем Вахитов нокаутировал Ислема Масрафа на Претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC .

По словам самого Уайта, на решение подписать Вахитова в UFC повлиял чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра , который присутствовал на турнире.

Вахитов и Перейра встречались друг с другом дважды на Glory. В первом бою раздельным решением победил Перейра, во втором решением большинства судей – Вахитов.

Артем Вахитов нокаутом победил на Претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC