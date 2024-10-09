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Артем Вахитов нокаутом победил на Претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC

На Претендентской серии Даны Уайта прошел бой в полутяжелом весе между Артемом Вахитовым и Ислемом Масрафом. Вахитов победил нокаутом в первом раунде.

Вахитов – экс-чемпион Glory. Там он решением большинства судей побеждал чемпиона UFC среди полутяжей Алекса Перейру.

Рекорд Вахитова в MMA – 3-1.

Вахитов назвал способ победить Перейру: «Нужен базовый ударник, который знает ошибки Алекса в защите»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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Артем Вахитов
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