Артем Вахитов нокаутом победил на Претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC

На Претендентской серии Даны Уайта прошел бой в полутяжелом весе между Артемом Вахитовым и Ислемом Масрафом. Вахитов победил нокаутом в первом раунде.

Вахитов – экс-чемпион Glory. Там он решением большинства судей побеждал чемпиона UFC среди полутяжей Алекса Перейру.

Рекорд Вахитова в MMA – 3-1.

Вахитов назвал способ победить Перейру: «Нужен базовый ударник, который знает ошибки Алекса в защите»