Вахитов – о Перейре: «Не считаю его хорошим ударником»
Артем Вахитов не считает Алекса Перейру хорошим ударником.
«Перейру научили хорошо бить. Но это не значит, что у него грамотная дистанция, тайминг и другие навыки. Вообще-то, я не думаю, что Алекс хороший ударник», – сказал чемпион мира по тайскому боксу Артем Вахитов.
Напомним, в сентябре 2021-го Вахитов победил Перейру решением большинства судей в поединке по кикбоксингу на турнире Glory 78.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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