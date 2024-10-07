Вахитов – о Перейре: «Не считаю его хорошим ударником»

Артем Вахитов не считает Алекса Перейру хорошим ударником.

«Перейру научили хорошо бить. Но это не значит, что у него грамотная дистанция, тайминг и другие навыки. Вообще-то, я не думаю, что Алекс хороший ударник», – сказал чемпион мира по тайскому боксу Артем Вахитов .

Напомним, в сентябре 2021-го Вахитов победил Перейру решением большинства судей в поединке по кикбоксингу на турнире Glory 78.

Иван Штырков: «Джонс версии чемпиона полутяжелого веса съел бы Перейру и даже не подавился»

Алекс Перейра: «Конор хочет видеть меня в тяжелом весе? Если UFC хочет меня отблагодарить, то это хорошая награда»