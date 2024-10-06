Уайт – о Перейре: «Невероятно. Он просто уничтожает всех»

Дана Уайт впечатлен выступлением Алекса Перейры.

«То, что сделал этот парень, невероятно... У меня нет никаких сомнений в Перейре . Посмотрите, как он побеждает – просто уничтожает всех», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Напомним, Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?

Уайт показал лицо Раунтри после боя с Перейрой: «Совершенно ####### жеребец»