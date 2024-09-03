Вахитов назвал способ победить Перейру: «Нужен базовый ударник, который знает ошибки Алекса в защите»

Артем Вахитов считает, что Алекса Перейру может победить только базовый ударник

«Вот мне Адесанья понравился во втором бою с Перейрой. Все было четко, разложил, провел работу над ошибками.

Этого не хватает соперникам Перейры, как я вижу. Нужен базовый ударник, только он может победить. Не боец ММА, не базовый борец-грэпплер.

Только базовый ударник, потому что работа Перейры − ударка. Тот, кто знает ударную технику, знает, где Перейра защитится.

Я вижу ошибки Перейры, потому что защита у него почти отсутствует, это было видно даже в бою с Блаховичем: Ян, не являясь ударником, доносил ударники.

Все знают, что защиты у Алекса нет, но атака преобладает. Перейра понимает, что удары соперника не очень быстрые, поэтому лучше защититься от переходов.

Но во втором бою с Адесаньей мы все видели, как он попался. У него ручки тут [на уровне груди], а сам он высокий. Много таких моментов, Адесанья его грамотно разложил», − сказал боец ММА Артем Вахитов , который в ночь на 9 октября подерется на Претендентской серии Даны Уайта с Ислемом Масрафом.

Напомним, что Вахитов дважды дрался с Перейрой по правилам кикбокснга, счет в их противостоянии 1:1.

Вахитов хочет бой с Алексом Перейрой по ММА: «У нас 1-1 в кикбоксинге, нужна трилогия»

Перейра ответил Вахитову: «Брат, будь осторожен с этой идеей. Тебе отдали победу, потому что я уходил из Glory»