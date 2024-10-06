Уайт – о поединке Перейра – Раунтри: «Какой адский бой. Халил – другой уровень крутизны»
Дана Уайт в восторге от главного поединка UFC 307.
«Какой адский бой. Халил Раунтри — еще один уровень крутизны», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.
Судейские записки боя Перейра – Раунтри: «Халил единогласно вел после трех раундов»
Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости