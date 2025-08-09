Главу Федерации MMA Алтая Алексея Калбукова убили на свадьбе
Президента Федерации ММА Республики Алтай Алексея Калбукова убили на свадьбе.
Сообщается, что Каблуков скончался после ножевого ранения, полученного прямо во время застолья.
Трагедия произошла в селе Тюнгур на свадьбе в частном доме. Между Калбуковым и 74-летним гостем возник конфликт. Пенсионер встал из-за стола, подошел к спортсмену и нанес удар ножом в сердце.
От полученной травмы Калбуков скончался на месте. Нападавший задержан.
Чимаев – о дю Плесси: «У него не было непобежденных соперников. Адесанья проигрывал, Стрикленд вообще драться не умеет. Я даже не знаю, как ему проиграть»
Тренер дю Плесси – об уровне Чимаева в стойке: «Я бы ему даже профессиональную лицензию не дал. Хотим отыметь его в борьбе – на его же поле»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости