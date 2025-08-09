  • Спортс
Тренер дю Плесси – об уровне Чимаева в стойке: «Я бы ему даже профессиональную лицензию не дал. Хотим отыметь его в борьбе – на его же поле»

Тренер дю Плесси высмеял уровень навыков Хамзата Чимаева в стойке.

«Мы не хотим избегать борьбы с Чимаевым. Планируем отыметь его в его же игре. Этот парень однотипный. Вы видели его выступление в стойке. Я бы ему даже профессиональную лицензию не дал», – сказал тренер дю Плесси Морне Виссер.

Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго.

Чимаев – о поединке с дю Плесси: «Не был бы готов на все 25 минут – не заходил бы в клетку»

Дю Плесси – об уровне борьбы Чимаева: «Мы не боремся за титул чемпиона по грэпплингу. У нас MMA»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
