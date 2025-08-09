Давид Бенавидес: «Прямо сейчас я нахожусь в положении, когда могу подраться с русским монстром. Но сначала разберусь с Ярдом»

Давид Бенавидес прокомментировал возможность боя с Артуром Бетербиевым.

«Бой с Бетербиевым ? Прямо сейчас я нахожусь в положении, когда могу подраться с русским монстром. Не могу отказаться от такого шанса.

Сначала я разберусь с Энтони Ярдом, нужно сосредоточиться на этом поединке. Если мне предложат бой с Бетербиевым, то хочу его получить. Я воспользуюсь любой возможностью, которую мне предоставят.

Чтобы доказать свое величие, нужно драться с лучшими соперниками. В следующем году мне исполнится 29. Я уверен в себе и своих способностях. Буду готов на 100%.

Деньги будут не так важны, как возможность победить Артура. Тогда никто не будет сомневаться, что я – лучший боец в дивизионе. Единственный, с кем мне пришлось бы столкнуться, это Дмитрий Бивол , но я бы справился и с ним», – сказал чемпион мира по боксу Давид Бенавидес .

Напомним, 22 ноября Бенавидес проведет защиту пояса WBC против Энтони Ярда .

«Сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?» Кажется, трилогии Бивол – Бетербиев не будет

Бетербиев – о срыве третьего боя с Биволом: «Мой соперник снова выбрал путь отступления. Я ждал достаточно долго и больше не намерен»