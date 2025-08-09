  • Спортс
13

Чимаев – о дю Плесси: «У него не было непобежденных соперников. Адесанья проигрывал, Стрикленд вообще драться не умеет. Я даже не знаю, как ему проиграть»

Хамзат Чимаев усомнился в оппозиции Дрикуса дю Плесси.

«У Дрикуса не было непобежденных соперников. Он одолел Исраэля Адесанью, который уже проигрывал. Шон Стрикленд вообще не умеет драться. не знает, как сражаться. Я даже не знаю, как ему проиграть», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.

Титульный поединок между Чимаевым и Дрикусом дю Плесси состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго.

Хамзат Чимаев: «Привезу ли пояс UFC в Россию? Конечно, это тоже моя родина»

Тренер дю Плесси – об уровне Чимаева в стойке: «Я бы ему даже профессиональную лицензию не дал. Хотим отыметь его в борьбе – на его же поле»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
