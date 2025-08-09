Камил Гаджиев: «Привести Макгрегора в Россию можно. Думаю, обойдется в полмиллиона долларов. Ему пофигу, поедет спокойно»
Камил Гаджиев считает, что Конор Макгрегор без проблем поедет в Россию.
«Привести Макгрегора в Россию можно. Ему пофигу, поедет спокойно, получит гонорар. Не думаю, что Конор – это тот человек, который не поедет куда-то по политическим причинам. Стоимость? Думаю, полмиллиона долларов», – сказал глава Fight Nights Камил Гаджиев.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
