Лобов – о впечатлениях Конора от встречи с Путиным в 2018-м: «Он всегда был его фанатам. Самую первую бутылку Proper Twelve Макгрегор подарил нашему президенту»

Артем Лобов рассказал о впечатлениях Конора Макгрегора от поездки в Россию.

– Вы говорили, что организовывали Конору встречу с Путиным. Она действительно важна была для него?

– Конечно, он очень уважал его, хотел познакомиться. Конор на тот момент уже был номер один в боях, а Владимир Владимирович Путин был номером один в политике. И такое событие, финал чемпионата мира в России, встретиться с президентом страны – огромная честь. И Конор всегда был фанатом Путина, он много меня расспрашивал, также вы видели, что он позитивно выражался о нем.

Мы еще одну вещь замутили – самую-самую первую бутылку Proper Twelve Конор подарил нашему президенту. Это интересная часть истории его виски, это тоже было организовано мной. Встреча была довольно-таки быстрой, там много кто хотел встретиться с президентом. И лично бутылку вручить не удалось, сначала нужно было ее передать охране, они ее проверили, у них свой протокол. И потом она была передана Владимиру Владимировичу, я узнавал через его людей.

Конор был в восторге от поездки, встретили его очень хорошо, помогли знакомые. Фамилии называть не буду, но имя скажу – Руслан, огромное тебе спасибо, Паша тоже был на подхвате. Ребята очень сильно помогли, встретили Конора по-королевски, сняли ему дом, по-моему, за €30 тысяч в сутки, в Барвихе, дорогие машины, 12 человек охраны. Конор был первый раз в России и остался в восторге.

У нас визы были на день, а мы задержались еще на один – пришлось продлевать прямо на ходу. Ребята вошли в положение, увидели, как Конору понравилось, и продлили визу еще на денек, – сказал боец MMA Артем Лобов .

Напомним, в июле 2018 года Конор Макгрегор приехал в Россию, чтобы посетить финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

