  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Лобов – о впечатлениях Конора от встречи с Путиным в 2018-м: «Он всегда был его фанатам. Самую первую бутылку Proper Twelve Макгрегор подарил нашему президенту»
8

Лобов – о впечатлениях Конора от встречи с Путиным в 2018-м: «Он всегда был его фанатам. Самую первую бутылку Proper Twelve Макгрегор подарил нашему президенту»

Артем Лобов рассказал о впечатлениях Конора Макгрегора от поездки в Россию.

– Вы говорили, что организовывали Конору встречу с Путиным. Она действительно важна была для него?

– Конечно, он очень уважал его, хотел познакомиться. Конор на тот момент уже был номер один в боях, а Владимир Владимирович Путин был номером один в политике. И такое событие, финал чемпионата мира в России, встретиться с президентом страны – огромная честь. И Конор всегда был фанатом Путина, он много меня расспрашивал, также вы видели, что он позитивно выражался о нем.

Мы еще одну вещь замутили – самую-самую первую бутылку Proper Twelve Конор подарил нашему президенту. Это интересная часть истории его виски, это тоже было организовано мной. Встреча была довольно-таки быстрой, там много кто хотел встретиться с президентом. И лично бутылку вручить не удалось, сначала нужно было ее передать охране, они ее проверили, у них свой протокол. И потом она была передана Владимиру Владимировичу, я узнавал через его людей.

Конор был в восторге от поездки, встретили его очень хорошо, помогли знакомые. Фамилии называть не буду, но имя скажу – Руслан, огромное тебе спасибо, Паша тоже был на подхвате. Ребята очень сильно помогли, встретили Конора по-королевски, сняли ему дом, по-моему, за €30 тысяч в сутки, в Барвихе, дорогие машины, 12 человек охраны. Конор был первый раз в России и остался в восторге.

У нас визы были на день, а мы задержались еще на один – пришлось продлевать прямо на ходу. Ребята вошли в положение, увидели, как Конору понравилось, и продлили визу еще на денек, – сказал боец MMA Артем Лобов.

Напомним, в июле 2018 года Конор Макгрегор приехал в Россию, чтобы посетить финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. 

Лобов – о словах Хабиба, что ирландцы болели за него в поединке с Конором: «Такого точно не было. Макгрегор был на пике – его любила вся страна»

Лобов – о конфликте с Хабибом: «Я растерялся. С ним был Тухугов – родственник Рамзана Кадырова. У меня был ступор»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoMMA
logoКонор Макгрегор
logoВладимир Путин
logoАртем Лобов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Камил Гаджиев: «Привести Макгрегора в Россию можно. Думаю, обойдется в полмиллиона долларов. Ему пофигу, поедет спокойно»
179 августа, 10:53
Артем Лобов: «Конор вообще не готовился к бою с Хабибом. Он был в режиме вечеринок»
356 августа, 07:12
Конор Макгрегор призвал ирландцев изменить конституцию, чтобы его допустили к выборам
95 августа, 09:22
Главные новости
Ахмед Алиев заменит Пираева в поединке против Вартаняна
3 минуты назад
Джон Маккарти: «PFL нужно избавиться от тяжелого дивизиона. Нганну не выполняет то, ради чего был подписан»
348 минут назад
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
120сегодня, 09:30
Хабиб Нурмагомедов: «Искренне верю, что Умар может стать следующим лидером P4P. Сейчас ему нужно справиться с поражением»
1сегодня, 09:20
Эдди Хирн: «В команде Бетербиева знали о травме Бивола. Дмитрий не был готов драться»
7сегодня, 07:55
«Водка, холод». Хукер рассказал, с чем у него ассоциируется Россия
7сегодня, 07:30
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2025
95сегодня, 07:00
Крис Вайдман: «Дрикус дю Плесси – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать»
5вчера, 18:05
Оливейра – о нокауте в бою с Топурией: «Все бывает в первый раз. Но раненый лев – это все еще лев»
10вчера, 17:30
Два японских боксера скончались от травм, полученных на одном турнире. Боксерская комиссия проведет экстренное совещание
14вчера, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04