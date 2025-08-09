Top Dog 38: Марченко проиграл Нурмагомедову, Заботин проиграл Мельникову и другие бои

В Казани прошел турнир Top Dog 38, который возглавил бой в весовой категории до 85 кг между Сергеем Марченко (3-2) и Яхьей Нурмагомедовым (8-1). Нурмагомедов победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Соглавным событием стал бой легковесов Валерия «Валеры» Заботина (5-4-2) и Алексея «Мельника» Мельникова (12-6-1). Мельников нокаутировал оппонента во втором раунде.

Главные бои турнира:

● Марсель Ханов (7-3) победил Александра Самсонова (2-1) раздельным решением судей;

● Александр Хальзов (3-0) победил Руслана Мамедова (1-1) единогласным решением судей.

