Top Dog 38: Марченко проиграл Нурмагомедову, Заботин проиграл Мельникову и другие бои
В Казани прошел турнир Top Dog 38, который возглавил бой в весовой категории до 85 кг между Сергеем Марченко (3-2) и Яхьей Нурмагомедовым (8-1). Нурмагомедов победил техническим нокаутом в третьем раунде.
Соглавным событием стал бой легковесов Валерия «Валеры» Заботина (5-4-2) и Алексея «Мельника» Мельникова (12-6-1). Мельников нокаутировал оппонента во втором раунде.
Главные бои турнира:
● Марсель Ханов (7-3) победил Александра Самсонова (2-1) раздельным решением судей;
● Александр Хальзов (3-0) победил Руслана Мамедова (1-1) единогласным решением судей.
«Мечтал о космосе. Сейчас вижу звезды, когда пропускаю удары». Как живет самый безбашенный кулачник России
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
