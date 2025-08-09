2

Top Dog 38: Марченко проиграл Нурмагомедову, Заботин проиграл Мельникову и другие бои

В Казани прошел турнир Top Dog 38, который возглавил бой в весовой категории до 85 кг между Сергеем Марченко (3-2) и Яхьей Нурмагомедовым (8-1). Нурмагомедов победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Соглавным событием стал бой легковесов Валерия «Валеры» Заботина (5-4-2) и Алексея «Мельника» Мельникова (12-6-1). Мельников нокаутировал оппонента во втором раунде.

Главные бои турнира:

● Марсель Ханов (7-3) победил Александра Самсонова (2-1) раздельным решением судей;

● Александр Хальзов (3-0) победил Руслана Мамедова (1-1) единогласным решением судей.

«Мечтал о космосе. Сейчас вижу звезды, когда пропускаю удары». Как живет самый безбашенный кулачник России

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
Top Dog FC
Валера Заботин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Боец лиги Top Dog Александр Стручков умер в возрасте 27 лет
14 июля, 12:25
Главный кулачный турнир года – там ломали челюсти с улыбкой. Мы увидели это вживую
626 июля, 15:45
«Регбист» победил «Alex Terrible» в главном бою Top Dog 37. «Фомич» победил «Имелю» в соглавном поединке
155 июля, 18:58
Главные новости
Джон Маккарти: «PFL нужно избавиться от тяжелого дивизиона. Нганну не выполняет то, ради чего был подписан»
347 минут назад
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
120сегодня, 09:30
Хабиб Нурмагомедов: «Искренне верю, что Умар может стать следующим лидером P4P. Сейчас ему нужно справиться с поражением»
1сегодня, 09:20
Эдди Хирн: «В команде Бетербиева знали о травме Бивола. Дмитрий не был готов драться»
7сегодня, 07:55
«Водка, холод». Хукер рассказал, с чем у него ассоциируется Россия
7сегодня, 07:30
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2025
95сегодня, 07:00
Крис Вайдман: «Дрикус дю Плесси – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать»
5вчера, 18:05
Оливейра – о нокауте в бою с Топурией: «Все бывает в первый раз. Но раненый лев – это все еще лев»
10вчера, 17:30
Два японских боксера скончались от травм, полученных на одном турнире. Боксерская комиссия проведет экстренное совещание
14вчера, 16:15
Гилберт Бернс: «Как чемпионство Чимаева может пойти во вред UFC? Этот парень – суперзвезда»
8вчера, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04