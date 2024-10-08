Бивол и Бетербиев поучаствовали в фотосессии с чемпионскими поясами перед боем в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошла фотосессия с участием Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева , которые 12 октября проведут бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе.

Бивол владеет поясом WBA, Бетербиев – WBC, WBO и IBF. Оба ни разу не проигрывали на профессиональном уровне (23 победы – у Бивола, 20 – у Бетербиева).

Фото : Gettyimages.ru /Richard Pelham

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

Бивол против Бетербиева – в чем шансы и сила каждого?