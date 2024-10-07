Али Абдель-Азиз: «Анкалаев нокаутирует Перейру»
Менеджер Анкалаева считает, что Магомед нокаутирует Алекса Перейру.
«Я искренне верю и думаю, что Магомед нокаутирует Алекса...
Мне кажется, что Перейра немного окреп в полутяжелом весе, но он прошел столько битв, что не думаю, будто это не сказалось на его здоровье. Вряд ли он способен выстоять 100% ударов», – заявил менеджер Али Абдель-Азиз.
Али Абдель-Азиз: «Анкалаев подписал новую сделку с UFC. Он доволен новыми условиями»
Анкалаев – о победе Перейры: «Рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно одолеть Ракича, а потом прикончить Алекса»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости