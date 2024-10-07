Али Абдель-Азиз: «Анкалаев нокаутирует Перейру»

Менеджер Анкалаева считает, что Магомед нокаутирует Алекса Перейру.

«Я искренне верю и думаю, что Магомед нокаутирует Алекса...

Мне кажется, что Перейра немного окреп в полутяжелом весе, но он прошел столько битв, что не думаю, будто это не сказалось на его здоровье. Вряд ли он способен выстоять 100% ударов», – заявил менеджер Али Абдель-Азиз .

Али Абдель-Азиз: «Анкалаев подписал новую сделку с UFC. Он доволен новыми условиями»

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