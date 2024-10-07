Тренер дю Плесси: «Хотим драться с Перейрой в полутяжелом весе»
Тренер Дрикуса дю Плесси считает Алекса Перейру уязвимым бойцом.
«Надеемся на бой с Перейрой в полутяжелом весе. Хотим драться с ним там, где он хорош.
У него много недостатков. Я видел, как он выглядит очень-очень паршиво, когда находится в невыгодном положении», – заявил тренер Морн Виссер.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Submission Radio
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