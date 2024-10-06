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Алекс Перейра: «Конор хочет видеть меня в тяжелом весе? Если UFC хочет меня отблагодарить, то это хорошая награда»

Алекс Перейра отреагировал на предложение Конора Макгрегора сменить дивизион.

«Если UFC хочет наградить меня за работу в полутяжелом дивизионе, то бой в тяжелом весе – то, что нужно. Но я не тороплюсь, меня сейчас все устраивает», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса (06.10 08:15)

Перейра получил две травмы и дважды прошел курс антибиотиков перед боем с Раунтри

97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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