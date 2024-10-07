Чимаев поздравил Перейру с победой: «Только уважение»
Хамзат Чимаев поздравил с победой Алекса Перейру.
«Мои поздравления Алексу Перейре. Только уважение», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.
Алекс Перейра: «Конор хочет видеть меня в тяжелом весе? Если UFC хочет меня отблагодарить, то это хорошая награда»
97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
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