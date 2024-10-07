Иван Штырков: «Джонс версии чемпиона полутяжелого веса съел бы Перейру и даже не подавился»
Иван Штырков считает, что Джон Джонс легко бы победил Алекса Перейру.
«Перейра – ударник наивысшего уровня. У него отличное чувство дистанции, которое идеально сочетается с ростом и длиной рук. Но самый его большой плюс – соперники, которые выходят с ним в клетку и начинают драться по правилам кикбоксинга. Не знаю, на что они надеются, но пока с Алексом не начнут бороться, он так и будет всех бить.
Думаю, Джон Джонс в период своего чемпионства в полутяжелом весе съел бы Перейру и даже не подавился», – считает боец MMA Иван Штырков.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
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