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Иван Штырков: «Джонс версии чемпиона полутяжелого веса съел бы Перейру и даже не подавился»

Иван Штырков считает, что Джон Джонс легко бы победил Алекса Перейру.

«Перейра – ударник наивысшего уровня. У него отличное чувство дистанции, которое идеально сочетается с ростом и длиной рук. Но самый его большой плюс – соперники, которые выходят с ним в клетку и начинают драться по правилам кикбоксинга. Не знаю, на что они надеются, но пока с Алексом не начнут бороться, он так и будет всех бить.

Думаю, Джон Джонс в период своего чемпионства в полутяжелом весе съел бы Перейру и даже не подавился», – считает боец MMA Иван Штырков.

Макгрегор – в соцсетях: «Перейра против Джонса»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
logoUFC
logoMMA
logoДжон Джонс
logoИван Штырков
logoАлекс Перейра
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