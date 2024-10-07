Представлен официальный трейлер турнира UFC 308: Топурия − Холлоуэй
UFC представил трейлер боя Илии Топурии и Макса Холлоуэя.
26 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, в главном бою которого пройдет титульник в полулегком весе с участием Илии Топурии и Макса Холлоуэя. UFC опубликовал официальный трейлер турнира.
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Волкановски − о бое Топурии и Холлоуэя: «Макс не настолько глуп, чтобы стоять на месте и обмениваться ударами»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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