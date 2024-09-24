Макс Холлоуэй провел тренировку в гостевой форме «Эвертона»

Макс Холлоуэй примерил вторую форму «Эвертона».

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308, в главном бою которого Илия Топурия подерется с Максом Холлоуэем за титул в полулегком весе.

Холлоуэй проводит тренировочный лагерь. На одном из занятий Макс появился в гостевой форме «Эвертона».

Опубликован постер UFC 308 в Абу-Даби

Топурия − о размене с Холлоуэем: «Как только Макс укажет пальцем вниз, для него все будет кончено»