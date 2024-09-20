Опубликован постер UFC 308 в Абу-Даби
UFC 308 пройдет в Абу-Даби 26 октября. Турнир возглавит титульный бой в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем.
Соглавное событие – бой в среднем весе между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым.
Чимаев готовится к возвращению в UFC в Чечне и хочет титульник. Справедливо?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
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