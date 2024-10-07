Бивол назвал топ-4 боксеров вне весовой категории: «Усик – лучший. Дальше Кроуфорд и Иноуэ»
Дмитрий Бивол назвал топ-4 боксера вне весовой категории.
«Александр Усик, Теренс Кроуфорд, Наойя Иноуэ и... Джервонта Дэвис. Пятый? Только четыре», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Бетербиев назвал топ-5 боксеров вне весовой категории: «Кроуфорд – лучший. Усик или Иноуэ на втором месте»
Канело − о боях с Кроуфордом, Бенавидесом, Биволом и Бетербиевым: «Почему бы и нет?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер DAZN Boxing
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