Кроуфорд показал часы, подаренные Усиком: «Братан, я действительно ценю это»
Александр Усик подарил часы Теренсу Кроуфорду.
«Большое спасибо моему корешу Усику за подарок. Братан, я действительно ценю это», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Теренс Кроуфорд – лучший боксер года по версии ESPY
Бенавидес назвал топ-5 бокса вне весовой категории: «Лучший – Иноуэ. Далее Усик, Дэвис, Кроуфорд и Канело»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Теренса Кроуфорда
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