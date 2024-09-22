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Кроуфорд показал часы, подаренные Усиком: «Братан, я действительно ценю это»

Александр Усик подарил часы Теренсу Кроуфорду.

«Большое спасибо моему корешу Усику за подарок. Братан, я действительно ценю это», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд – лучший боксер года по версии ESPY

Бенавидес назвал топ-5 бокса вне весовой категории: «Лучший – Иноуэ. Далее Усик, Дэвис, Кроуфорд и Канело»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Теренса Кроуфорда
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