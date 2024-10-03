Кроуфорд хочет избить Лопеса, назвавшего его обезьяной: «Теофимо не понимает, что я выбью всю дурь из него»

Теренс Кроуфорд пообещал избить Теофимо Лопеса за оскорбления.

«Лопес назвал меня и Дэвиса обезьянами? Тео похож на малолетку, который кричит и ищет внимания. Если бы я или Джервонта оскорбили его на расовой почве, нас бы попытались отменить, назвали бы расистами.

Сидящая внутри ненависть всегда проявляется. Это не просто вырвалось, это было внутри него, его так воспитывали.

Теофимо неуважителен, он играет, думает, что это все игра. Но Лопес не понимает, что я всю дурь из него выбью», − сказал чемпион мира по боксу в полусреднем и первом среднем весе Теренс Кроуфорд .

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