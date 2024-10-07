Фьюри – о лице Раунтри после боя с Перейрой: «Мы – воины нового времени»
Фьюри прокомментировал состояние Халила Раунтри после боя с Перейрой.
«Это не игра в драку. Мы – воины нового времени», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
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