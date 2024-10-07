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Фьюри – о лице Раунтри после боя с Перейрой: «Мы – воины нового времени»

Фьюри прокомментировал состояние Халила Раунтри после боя с Перейрой.

«Это не игра в драку. Мы – воины нового времени», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

Фьюри – о команде Усика: «Они почему-то сравнили меня с Путиным»

Фьюри хочет трилогию с Усиком: «Мы обязательно сделаем третий бой. Уверен в этом»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
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Халил Раунтри
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