Тайсон Фьюри: «Если я не подерусь с Джошуа, то это будет издевательство. Мы должны это сделать, даже если он проиграет еще 20 боев»
Тайсон Фьюри уверен, что подерется с Энтони Джошуа.
«Если мы не подеремся, то это будет какая-то комедия. Без разницы, проиграет ли он еще 20 боев. Мы должны драться. Иначе это будет какое-то издевательство», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Boxing on TNT Sports
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