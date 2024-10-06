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Тайсон Фьюри: «Если я не подерусь с Джошуа, то это будет издевательство. Мы должны это сделать, даже если он проиграет еще 20 боев»

Тайсон Фьюри уверен, что подерется с Энтони Джошуа.

«Если мы не подеремся, то это будет какая-то комедия. Без разницы, проиграет ли он еще 20 боев. Мы должны драться. Иначе это будет какое-то издевательство», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Уоррен не исключает, что Фьюри подерется с Джошуа: «Думаю, что люди все еще хотят знать, кто победит»

Фьюри – на трибуне сразу после поражения Джошуа: «Тупой мудак, это стоило мне £150 млн»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Boxing on TNT Sports
logoТайсон Фьюри
logoЭнтони Джошуа
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