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Абубакар Нурмагомедов обратился к Топурии: «Прилетай ко мне, отдохнем на берегу океана»

Абубакар Нурмагомедов отреагировал на слова Илии Топурии об Исламе Махачеве.

«Илия Топурия, зачем тебе это все? Прилетай ко мне, отдохнем на берегу Индийского океана», − написал в соцсетях бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов.

Напомним, что ранее Топурия заявил, что Ислам Махачев после уличной драки с ним попал бы в больницу.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Абубакара Нурмагомедова
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