Абубакар Нурмагомедов обратился к Топурии: «Прилетай ко мне, отдохнем на берегу океана»

Абубакар Нурмагомедов отреагировал на слова Илии Топурии об Исламе Махачеве.

«Илия Топурия , зачем тебе это все? Прилетай ко мне, отдохнем на берегу Индийского океана», − написал в соцсетях бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов .

Напомним, что ранее Топурия заявил, что Ислам Махачев после уличной драки с ним попал бы в больницу.

Уланбеков пригрозил Топурии за слова о Махачеве: «Ищи стоматолога, при встрече твой зубной ряд тронется»

Усман ответил Топурии: «Надеюсь, ты сохранишь эту энергию при встрече»