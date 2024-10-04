Усман ответил Топурии: «Надеюсь, ты сохранишь эту энергию при встрече»

Усман Нурмагомедов обратился к Илии Топурии.

«Ты так и не ответил на вопрос, европеец. Надеюсь, сохранишь ту же энергию при встрече», − написал в соцсетях чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов .

Топурия ответил Усману Нурмагомедову: «Как твои дела с допингом? Ты все еще на стероидах?»