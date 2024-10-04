Усман ответил Топурии: «Надеюсь, ты сохранишь эту энергию при встрече»
Усман Нурмагомедов обратился к Илии Топурии.
«Ты так и не ответил на вопрос, европеец. Надеюсь, сохранишь ту же энергию при встрече», − написал в соцсетях чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.
Топурия ответил Усману Нурмагомедову: «Как твои дела с допингом? Ты все еще на стероидах?»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
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