Уланбеков пригрозил Топурии за слова о Махачеве: «Ищи стоматолога, при встрече твой зубной ряд тронется»
Тагир Уланбеков пригрозил выбить зубы Илии Топурии.
«Илия, советую тебе отложить дивиденды и найти хорошего стоматолога, при первой же встрече твой зубной ряд тронется», − написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков.
Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»
Усман ответил Топурии: «Надеюсь, ты сохранишь эту энергию при встрече»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Тагира Уланбекова
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