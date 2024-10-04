Уланбеков пригрозил Топурии за слова о Махачеве: «Ищи стоматолога, при встрече твой зубной ряд тронется»

Тагир Уланбеков пригрозил выбить зубы Илии Топурии.

«Илия , советую тебе отложить дивиденды и найти хорошего стоматолога, при первой же встрече твой зубной ряд тронется», − написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков .

Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»

Усман ответил Топурии: «Надеюсь, ты сохранишь эту энергию при встрече»