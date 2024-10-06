Перейра получил две травмы и дважды прошел курс антибиотиков перед боем с Раунтри
«Бой был тяжелым, но еще сложнее мне далась подготовка к нему.
Когда я улетел в Бразилию, оказалось, что у меня проблемы с визой в США. Я каждый день ходил в посольство и ждал, когда мой паспорт будет готов. В США я очень сильно заболел, просидев пять дней на антибиотиках. Прилетел сюда, но у меня все еще сильно болело горло – врач снова назначил антибиотики.
В Бразилии я травмировал ребро – вернулась прошлогодняя травма. Пришлось разбираться. А уже здесь у меня вернулась травма ступни, которую я получил на UFC 300», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.
97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?
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