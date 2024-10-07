Бивол – о семье: «У нас скорее советская культура, ведь я родом из СССР»

Дмитрий Бивол рассказал о своих смешанных корнях.

«Мое происхождение? Сейчас все перемешалось. Честно скажу, наша культура – советская. Я родился в СССР, как и мои родители. Конечно, мы едим корейскую еду, празднуем некоторые корейские праздники. Моя мама готовит молдавскую еду.

Но все смешалось. Ведь при этом мы едим и много русской еды. У нас есть русские друзья.

У нас была многонациональная страна. Со мной в классе учились русские, киргизы, евреи, казахи, немцы и даже чеченцы. Все было нормально», – признался чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, 12 октября Бивол проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева .

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